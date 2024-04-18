Так, до 1 липня триватиме прийом заяв (рапортів), оформлення та надсилання документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), служб персоналу військових частин, установ і організацій до приймальних (відбіркових) комісій вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО) та закладів фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО).

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Які терміни вступу до військових вишів та коледжів у 2024 році

До 20 липня вступники можуть подати документи безпосередньо до приймальних комісій військових вишів, коледжів та навчальних підрозділів вишів.

З 20 по 30 липня відбуватиметься конкурсний відбір на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ступеня вищої освіти бакалавра (магістра ветеринарного спрямування). 1 серпня – кінцевий термін зарахування на навчання,

– наголосили у Департаменті.

Які особливості організації вступної кампанії

Конкурсний відбір вступників віком до 30 років для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюють приймальні (відбіркові) комісії, зокрема й виїзним складом, в місцях, визначених рішенням командування закладів освіти із суворим дотриманням заходів безпеки, спрямованих на збереження здоров'я та життя вступників.

У разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання (перебування на обліку) цивільні особи мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії вишу чи коледжі особисто чи поштою.

Остаточний медичний огляд вступники можуть пройти безпосередньо у закладі освіти під час проходження вступних випробувань.



Дати вступної кампанії до військових вишів / Департамент військової освіти і науки Міноборони України

Які умови вступу

Вступники до військових закладів освіти на базі повної загальної середньої освіти мають змогу обирати бажаний формат участі у конкурсному відборі з кількох варіантів:

вступного випробування, що передбачає оцінювання знань вступника з чотирьох конкурсних предметів, форму і порядок проведення якого визначає виш у Правилах прийому;

результатів НМТ 2022, 2023 (три конкурсні предмети) чи 2024 (чотири конкурсні предмети) років, або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів.

Вступники до військових коледжів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на базі повної загальної середньої освіти беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних випробувань.

Вступники до вишів беруть участь у конкурсі за результатами єдиного вступного іспиту та фахового іспиту.

Усі вступники до військових закладів освіти повинні складати іспит із фізичної підготовки та проходять професійно-психологічне обстеження.