Відповідні дати є у календарному плані проведення вступних іспитів у магістратуру. Вступники матимуть два часові проміжки для реєстрації на участь у ЄВІ та ЄФВВ.

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Коли реєстрація для вступу у магістратуру

Основний період реєстрації учасників основної сесії іспитів триватиме протягом 7 – 29 травня.

Ті учасники, які не змогли зареєструватися в основний період у травні, зможуть пройти реєстрацію для участі у додатковій сесії під час додаткового періоду, тобто з 17 до 21 червня.

Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів за умови особистої присутності вступника або дистанційно.

До слова, 2024 року вступникам у магістратуру, які планують для участі в ЄВІ та ЄФВВ реєструватися дистанційно, треба заздалегідь отримати кваліфікований електронний підпис.

Консультацію щодо реєстрації вступники зможуть отримати електронною поштою або телефоном, які заклади вищої освіти мають розмістити на сторінках приймальних комісій на своїх офіційних вебсайтах.

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Коли вступна кампанія у магістратуру 2024

Вступні випробування у магістратуру відбуватимуться протягом двох сесій:

основна сесія: 24 червня – 15 липня;

додаткова сесія: 31 липня – 14 серпня.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування, а до 26 липня – учасники додаткової сесії.

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100 – 200 балів розмістять на інформаційних сторінках учасників до 20 липня, додаткової – до 20 серпня.



Дати вступу у магістратуру 2024 / УЦОЯО