Нардеп та членкиня профільного парламентського комітету Юлія Гришина зазначила, що Комітет має 355 сторінок у таблиці для опрацювання. На підкомітеті з питань вищої освіти протягом одного дня опрацювали половину правок, протягом другого мали опрацювати іншу частину.

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Гришина розповіла, що тривають жваві дискусії, особливо стосовно системи державного замовлення в аспекті гарантованого надання першого робочого місця. А також – системи обов'язкового відпрацювання студентом протягом трьох років.

Окремо дискутували щодо моменту набуття чинності законопроєктом. Вважаю, що за умови ухвалення парламентом – його не можна вводити в дію вже у цьому навчальному році. На це є дуже багато причин,

– зазначила нардепка.

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