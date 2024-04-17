Нардеп та членкиня профільного парламентського комітету Юлія Гришина зазначила, що Комітет має 355 сторінок у таблиці для опрацювання. На підкомітеті з питань вищої освіти протягом одного дня опрацювали половину правок, протягом другого мали опрацювати іншу частину.
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Освітній комітет Ради розглядає правки до законопроєкту про вищу освіту
Гришина розповіла, що тривають жваві дискусії, особливо стосовно системи державного замовлення в аспекті гарантованого надання першого робочого місця. А також – системи обов'язкового відпрацювання студентом протягом трьох років.
Окремо дискутували щодо моменту набуття чинності законопроєктом. Вважаю, що за умови ухвалення парламентом – його не можна вводити в дію вже у цьому навчальному році. На це є дуже багато причин,
– зазначила нардепка.
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Систему фінансування вищої освіти змінять
- Верховна Рада 20 березня підтримала законопроєкт #10399 у першому читанні.
- Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив, що це – великий крок у реформі фінансування вищої освіти.
- Документ передбачає запровадження державних грантів для здобуття вищої освіти та зміну підходів до формування держзамовлення.
- Міністр каже: головна ідея реформування – відійти від чорно-білого розподілу на "бюджетник і контрактник" та завдяки грантам збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для навчання в ЗВО.