Нардеп и член профильного парламентского комитета Юлия Гришина отметила, что Комитет имеет 355 страниц в таблице для обработки. На подкомитете по вопросам высшего образования в течение одного дня обработали половину поправок, в течение второго должны были проработать другую часть.
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Образовательный комитет Рады рассматривает правки к законопроекту о высшем образовании
Гришина рассказала, что продолжаются оживленные дискуссии, особенно относительно системы государственного заказа в аспекте гарантированного предоставления первого рабочего места. А также – системы обязательной отработки студентом в течение трех лет.
Отдельно дискутировали относительно момента вступления в силу законопроекта. Считаю, что при условии принятия парламентом – его нельзя вводить в действие уже в этом учебном году. На это есть очень много причин,
– отметила нардеп.
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Систему финансирования высшего образования изменят
- Верховная Рада 20 марта поддержала законопроект #10399 в первом чтении.
- Глава МОН Оксен Лисовой отметил, что это – большой шаг в реформе финансирования высшего образования.
- Документ предусматривает введение государственных грантов для получения высшего образования и изменение подходов к формированию госзаказа.
- Министр говорит: главная идея реформирования – отойти от черно-белого распределения на "бюджетник и контрактник" и благодаря грантам увеличить количество студентов, которые получают государственную поддержку для обучения в ЗВО.