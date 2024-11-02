Для цього ущільнили навчальні програми. Про це інформує 24 Канал з посиланням на misto.media.

Дивіться також У школах України стартували осінні канікули: де і скільки триватимуть

У луцьких студентів будуть довші зимові канікули

Луцький національний технічний університет

У Луцькому національному технічному університеті зимовий відпочинок студентів триватиме з 14 грудня до 4 лютого. Таке рішення ухвалили, аби оптимізувати енерговитрати, каже перша проректорка Надія Ковальчук.

Була рекомендація МОН розглянути варіанти оптимізації освітнього процесу, тому ми вирішили завершити освітній процес трохи раніше. До 14 грудня маємо провести основну екзаменаційну сесію,

– уточнила вона.

І додала: аби студенти не відставали від освітньої програми, навчання ущільнили. Якщо раніше у понеділок у них був вихідний, то тепер деякі понеділки у жовтні та листопаді – робочі, студенти відпрацьовують заняття, які мали б відбуватися у другій половині грудня.

Дивіться також Коли будуть канікули у школах Польщі у межах навчального року 2024/2025

Волинський національний університет імені Лесі Українки

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки теоретичне навчання закінчиться 7 грудня. З 8 по 23 грудня буде екзаменаційна сесія. Другий семестр розпочнеться 3 березня.

У лютому студенти проходитимуть виробничі практики, розповів проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ Юрій Громик. У цьому виші так також намагаються економити енергоресурси взимку.

Старт різдвяно-новорічних канікул починається з 24 грудня, які триватимуть орієнтовно до 20 січня. У лютому – виробничі практики, які триватимуть 4 – 6 тижнів,

– резюмував Громик.