Частина шкіл натомість не відпустила учнів на канікули восени, а об'єднала їхній відпочинок із зимовим. Коли та скільки триватимуть осінні канікули у школах різних регіонів України, розповідає Освіта 24.
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Коли і скільки триватимуть осінні канікули у школах
Педагогічні ради шкіл у межах цього навчального року самі можуть визначати дати та тривалість канікул. Тому у різних містах та регіонах нашої держави дати осіннього відпочинку учнів можуть відрізнятися.
- Київ
У Києві учні відпочиватимуть від 28 жовтня до 2 листопада.
- Львів
У Львові різні дати осінніх канікул у школах. Більшість школярів відпочиватиме з 28 жовтня до 3 листопада. Детальні графіки – тут.
- Чернівці і область
Учні у Чернівцях не вчаться з 26 жовтня. Відпочиватимуть до 3 листопада 2024 року включно. Такі дати осінніх канікул – у більшості шкіл міста.
В області учні 231 школи розпочнуть відпочинок згідно з графіком. Здебільшого діти не вчитимуться протягом 28 жовтня – 3 листопада.
- Івано-Франківськ
В Івано-Франківську учні відпочиватимуть від навчання тиждень: з 28 жовтня по 3 листопада.
- Луцьк і Волинська область
Осінні канікули у школах Луцька триватимуть з 27 жовтня до 3 листопада. В області з 21 до 27 жовтня відпочивали діти у 78 закладах освіти. З 28 жовтня по 3 листопада канікули триватимуть в 348 школах.
- Хмельницький і область
Осінні канікули у школах Хмельницького відбудуться з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року. У школах області учні 391 школи також відпочиватимуть у такі самі дати.
- Одещина
Учні 508 шкіл йдуть на тижневий відпочинок з 28 жовтня. Учні 26 закладів підуть відпочивати від навчання у листопаді.
- Тернопіль
Школярі у Тернополі відпочивають з 26 жовтня. Не вчитимуться по 3 листопада.
- Рівне
У Рівному осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада.
- Острог
Осінні канікули у школах тривали із 14 по 20 жовтня.
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- Ужгород
Управління освіти Ужгородської міської ради рекомендувало школам організувати осінні канікули у школах з 28 жовтня по 3 листопада.
- Полтава і область
У школах області графіки осінніх канікул різні. У деяких громадах учні не вчилися тиждень з 21 жовтня. З 26 жовтня по 3 листопада відпочиватимуть школярі з 21 громади. З 28 жовтня тиждень канікул почнеться в 30 громадах.
- Житомирщина
Осінні канікули в школах Житомирщини цьогоріч триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада.