Учні здебільшого відпочиватимуть від навчання тиждень. У Львівській міській раді Освіті 24 (24 Каналу) розповіли, коли у школах Львова будуть осінні канікули, а також надали графіки відпочинку школярів.

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Чи будуть осінні канікули 2024 у школах

У межах цього навчального року кожна школа може самостійно визначати дати канікул. Також і те, чи відпускати учнів, до прикладу, на осінній відпочинок від навчання. При цьому мають враховувати безпекову ситуацію у регіоні та погодні умови.

Такі рекомендації не так давно оприлюднило Міністерство освіти і науки України. Так, педагогічні ради можуть визначати і погоджувати структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу.

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Коли у школах Львова будуть осінні канікули

Учні у Львові здебільшого відпочиватимуть від навчання тиждень. Начальниця відділу загальної середньої освіти управління освіти Львівської міської ради Ольга Браницька у коментарі Освіті 24 зауважила, що школи на сьогодні самі можуть обирати терміни та складати графіки канікул.

Цього року більшість наших школярів піде на канікули з 28 жовтня. Відпочиватимуть до 3 листопада. А вже з 4 листопада відновиться навчання. У місті є також заклади освіти, учні яких на тиждень швидше або на тиждень пізніше підуть на канікули,

– розповіла Браницька.

Вона також уточнила, чи можуть змінити дати канікул. Зокрема, зазначила, що усе залежить від безпекової ситуації та погодних умов.

Школи можуть самостійно ухвалювати рішення щодо перенесення термінів канікул. Але для цього потрібна дуже поважна причина,

– повідомила чиновниця.

Детальні графіки осінніх канікул у школах Львова у 2024 році













Графіки осінніх канікул у школах Львова у 2024 році / Львівська міська рада