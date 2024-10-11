Ученики в основном будут отдыхать от учебы неделю. Во Львовском городском совете Образованию 24 (24 Каналу) рассказали, когда в школах Львова будут осенние каникулы, а также предоставили графики отдыха школьников.

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Будут ли осенние каникулы 2024 в школах

В рамках этого учебного года каждая школа может самостоятельно определять даты каникул. Также и то, отпускать ли учеников, к примеру, на осенний отдых от учебы. При этом должны учитывать ситуацию с безопасностью в регионе и погодные условия.

Такие рекомендации не так давно обнародовало Министерство образования и науки Украины. Так, педагогические советы могут определять и согласовывать структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса.

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Когда в школах Львова будут осенние каникулы

Ученики во Львове в основном будут отдыхать от учебы неделю. Начальница отдела общего среднего образования управления образования Львовского городского совета Ольга Браницкая в комментарии Образованию 24 отметила, что школы сегодня сами могут выбирать сроки и составлять графики каникул.

В этом году большинство наших школьников пойдет на каникулы с 28 октября. Отдыхать будут до 3 ноября. А уже с 4 ноября возобновится обучение. В городе есть также учебные заведения, ученики которых на неделю быстрее или на неделю позже уйдут на каникулы,

– рассказала Браницкая.

Она также уточнила, могут ли изменить даты каникул. В частности, отметила, что все зависит от ситуации с безопасностью и погодных условий.

Школы могут самостоятельно принимать решение о переносе сроков каникул. Но для этого нужна очень уважительная причина,

– сообщила чиновница.

Подробные графики осенних каникул в школах Львова в 2024 году













Графики осенних каникул в школах Львова в 2024 году / Львовский городской совет