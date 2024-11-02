Для этого уплотнили учебные программы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ссылкой на misto.media.

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У луцких студентов будут длиннее зимние каникулы

Луцкий национальный технический университет

В Луцком национальном техническом университете зимний отдых студентов продлится с 14 декабря до 4 февраля. Такое решение приняли, чтобы оптимизировать энергозатраты, говорит первая проректор Надежда Ковальчук.

Была рекомендация МОН рассмотреть варианты оптимизации образовательного процесса, поэтому мы решили завершить образовательный процесс немного раньше. До 14 декабря должны провести основную экзаменационную сессию,

– уточнила она.

И добавила: чтобы студенты не отставали от образовательной программы, обучение уплотнили. Если раньше в понедельник у них был выходной, то теперь некоторые понедельники в октябре и ноябре – рабочие, студенты отрабатывают занятия, которые должны происходить во второй половине декабря.

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Волынский национальный университет имени Леси Украинки

В Волынском национальном университете имени Леси Украинки теоретическое обучение закончится 7 декабря. С 8 по 23 декабря будет экзаменационная сессия. Второй семестр начнется 3 марта.

В феврале студенты будут проходить производственные практики, рассказал проректор по учебной работе и рекрутации ВНУ Юрий Громик. В этом вузе так же пытаются экономить энергоресурсы зимой.

Старт рождественско-новогодних каникул начинается с 24 декабря, которые продлятся ориентировочно до 20 января. В феврале – производственные практики, которые продлятся 4 – 6 недель,

– резюмировал Громик.