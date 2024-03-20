За словами міністра, проєкт передбачає запровадження державних грантів для здобуття вищої освіти. Також – зміну підходів до формування держзамовлення.

Дивіться також МОН погодило Порядки прийому на навчання у коледжі та виші у 2024 році

Систему фінансування вищої освіти змінять

Міністр каже: головна ідея реформування – відійти від чорно-білого розподілу на "бюджетник і контрактник" та завдяки грантам збільшити кількість студентів, які отримують державну підтримку для навчання в ЗВО.



Рада ухвалила законопроєкт про реформування фінансування вищої освіти / МОН

Міністр також подякував за підтримку реформи і наголосив, що до другого читання ще багато роботи.

Дивіться також Міносвіти призупиняє модернізацію мережі вишів

Доповнюємо новину...