Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що сферу оптимізують та наближатимуть до європейських стандартів. Студенти при цьому матимуть більше свободи дій.

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Вищу освіту в Україні очікують фундаментальні зміни

Студенти, за словами Федорова, вибиратимуть, скільки вчитися, які саме предмети цікаві й навіть зможуть змінювати спеціальність після 1 – 2 років навчання.

Студенти за контрактом можуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за 3 роки замість 4. Чи навпаки – отримати ступінь за 6 років,

– наголосив посадовець.

І додав, що це допоможе формувати зручний графік, якщо студент працює, чи хоче приділити більше уваги певним предметам.

Студенти обиратимуть спеціальності після першого, другого курсу

Очільник Мінцифри також анонсував, що студенти отримають більше часу, аби подумати над питанням вибору спеціальності. Адже у 17 років це складне рішення, вважає Федоров.

Вступаєте на певну галузь, 1 – 2 роки вивчаєте загальні предмети, далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі,

– уточнив він.

Дистанційне навчання замінить заочну та вечірню форми

Віцепрем'єр також повідомив, що дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню.

Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року,

– наголосив він.

Федоров переконаний, що заочна форма навчання – радянський рудимент освіти. Натомість дистанційне навчання продемонструвало свою ефективність.

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Що кажуть у Міносвіти