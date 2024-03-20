Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться виші під час організації прийому вступників. Його мета – забезпечення рівного доступу до вищої освіти, підвищення якості освітнього процесу та врахування сучасних потреб суспільства і ринку праці.

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МОН схвалило Порядки прийому на навчання

Серед змін до Порядків прийому на навчання для вищої освіти:

у 2024 році не набиратимуть у виші на навчання молодших бакалаврів;

НМТ включатиме чотири предмети; українська мова, історія України та математика є обов'язковими;

право вибору ще одного предмета залишається за вступником.

для коледжів діятиме норма, що для вступу у вищі навчальні заклади необхідно буде скласти НМТ або подати результати ЗНО за 2021 рік;

вступники на творчі спеціальності цього року обов'язково складатимуть НМТ та творчий конкурс;

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 не може бути менше ніж 150 балів для спеціальностей галузей знань 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини", спеціальностей 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 226 "Фармація, промислова фармація", 228 "Педіатрія" галузі знань 22 "Охорона здоров'я".

Також деякі зміни стосуються вступу до коледжів у 2024 році.

Зокрема, вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на бюджет та до п'ятнадцяти – за всіма джерелами фінансування.

Вступна кампанія завершується 31 жовтня 2024 року.

Детальніше ознайомитися з особливостями Порядків прийому на навчання можна за покликанням.