Документ определяет основные принципы и процедуры, которыми будут руководствоваться вузы при организации приема абитуриентов. Его цель – обеспечение равного доступа к высшему образованию, повышение качества образовательного процесса и учета современных потребностей общества и рынка труда.

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МОН одобрило Порядки приема на обучение

Среди изменений в Порядки приема на обучение для высшего образования:

в 2024 году не будут набирать в вузы на обучение младших бакалавров;

НМТ будет включать четыре предмета; украинский язык, история Украины и математика являются обязательными;

право выбора еще одного предмета остается за поступающим.

для колледжей будет действовать норма, что для поступления в высшие учебные заведения необходимо будет сдать НМТ или подать результаты ВНО за 2021 год;

поступающие на творческие специальности в этом году обязательно будут сдавать НМТ и творческий конкурс;

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть меньше 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 226 "Фармация, промышленная фармация", 228 "Педиатрия" отрасли знаний 22 "Здравоохранение".

Также некоторые изменения касаются поступления в колледжи в 2024 году.

В частности, поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до пятнадцати – по всем источникам финансирования.

Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

Подробнее ознакомиться с особенностями Порядков приема на обучение можно по ссылке.