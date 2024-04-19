Проєкт наказу про затвердження методики вже опублікували на сайті МОН для громадського обговорення. Воно триватиме до 17 травня 2024 року.

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Міносвіти змінить підхід до оцінювання наукових установ та ЗВО

У МОН кажуть, що нова методика дозволить здійснювати оцінювання наукової роботи за новими критеріями. Зокрема, з урахуванням досліджень, які сприятимуть розвитку світової науки, економіки, обороноздатності та суспільства України, а також відповідно до принципів відкритої науки.

Так, оцінювання:

проводитимуть одночасно для всіх наукових установ / вишів за певним науковим напрямом;

відбуватиметься в цифровому форматі через Національну електронну науково-інформаційну систему (URIS), що забезпечить прозорість і оперативність процесу;

обов'язкова участь міжнародних експертів у проведенні атестацій, що має становити щонайменше як 30% усіх оцінювачів.

Над підготовкою проєкту методики працювала робоча група, до складу якої залучили представників ЗВО, Національної академії наук, національних галузевих академій та іноземних експертів. Також під час напрацювання пропозицій до методики залучили консультації зі світовими експертами.

Додаткову підтримку у новій методиці надали науковим установам, які є переміщеними, перебувають близько до лінії фронту чи кордону з рф.