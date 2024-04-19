Проект приказа об утверждении методики уже опубликовали на сайте МОН для общественного обсуждения. Оно продлится до 17 мая 2024 года.

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Минобразования изменит подход к оценке научных учреждений и ЗВО

В МОН говорят, что новая методика позволит осуществлять оценку научной работы по новым критериям. В частности, с учетом исследований, которые будут способствовать развитию мировой науки, экономики, обороноспособности и общества Украины, а также в соответствии с принципами открытой науки.

Так, оценивания:

будет проводиться одновременно для всех научных учреждений / вузов по определенному научному направлению;

будет происходить в цифровом формате через Национальную электронную научно-информационную систему (URIS), что обеспечит прозрачность и оперативность процесса;

обязательное участие международных экспертов в проведении аттестаций, что должно составлять не менее 30% всех оценщиков.

Над подготовкой проекта методики работала рабочая группа, в состав которой привлекли представителей ЗВО, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и иностранных экспертов. Также во время наработки предложений к методике привлекли консультации с мировыми экспертами.

Дополнительную поддержку в новой методике предоставили научным учреждениям, которые являются перемещенными, находятся близко к линии фронта или границы с РФ.