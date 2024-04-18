Внедрение профильного среднего образования предусматривает создание сети учреждений профильного среднего образования, обновление образовательной инфраструктуры, разработку нового современного содержания образования, внедрение новой модели организации образовательного процесса усиление кадрового потенциала. Работа над аналитическим этапом разработки стратегии длилась 8 месяцев с участием 400 экспертов, отмечает Образование 24.

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Что говорят в МОН о реформе профильной школы и стратегии

Первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец отметил, что реформа профильного среднего образования закладывает основы долгосрочных изменений в нашем обществе и является важным условием для восстановления страны после Победы.

Эта реформа и о том, как будет формироваться наше общество, какими личностями станут ученики. Это все будет закладываться во время обучения в профильной школе. И наша задача – обеспечить постоянство изменений, подготовить систему образования к ее следующим этапам,

– считает чиновник.

Валентина Полторак, менеджер Проекта DECIDE, говорит, что создание качественного и доступного профильного среднего образования может способствовать возвращению детей из-за рубежа.

На сегодня в 4 – 6 классах учатся 1,2 миллиона человек. Именно эти дети в 2027 – 2030 годах будут учиться в лицеях академического или профессионального направления. Другим вызовом, по словам экспертов, является повышение престижа будущих профессиональных лицеев.

Следующий этап разработки Стратегии внедрения реформы профильного среднего образования начнется с общественных обсуждений в регионах Украины.