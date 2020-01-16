Реформа школи: директори та деякі вчителі тепер змушені укладати трудові договори

До 1 липня 2020 року засновники шкіл будуть зобов'язані розірвати безстрокові трудові договори з керівниками навчальних закладів. Вчителі-пенсіонери теж мусять підписувати угоди.

16 січня Верховна Рада України прийняла закон про середню освіту, згідно з яким передбачена низка нововведень.

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Відтепер керівники шкіл змушені укладати договори із засновниками шкіл на 6 років без проведення конкурсу. Після завершення контракту, директори можуть бути переобрані ще на один термін.

Керівники навчальних закладів, які досягли пенсійного віку матимуть право на укладення однорічного контракту з можливістю пролонгації.

Вчителі-пенсіонери зможуть укладати угоду на термін від 1 до 3 років.

Якщо освітяни не згодні оформлювати трудові відносини на умовах строкового трудового договору, то вони повинні бути звільнені.

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Скільки в Україні вчителів-пенсіонерів?Всього в українських школах працюють понад 406 тисяч педагогів. Майже 16% з них досягли пенсійного віку.