Міносвіти змінює рекомендації щодо ведення класного журналу: деталі

Міністерство освіти України оновлює методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу в Новій українській школі. Нововведення стосуються вчителів Нової української школи.

Відповідний наказ підписала міністерка освіти Ганна Новосад, пише Освіта ua.

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Документ в першу чергу стосується класних керівників та вчителів, які викладають окремі предмети.

Рекомендації змінилися для класних журналів з мовно-літературної та математичної галузі. Також це стосується курсу "Я досліджую світ". Тепер оцінювання навчальних досягнень учнів має відбуватись у вербальній формі. Підсумкове оцінювання фіксується у свідоцтві досягнень.

Також в класних журналах не записуються оцінки за домашнє завдання для першокласників, адже для дітей цього віку воно не передбачене.

Для другого класу домашні завдання не є обов'язковоми, проте у журнал можна ставити оцінки за творчі та пошуково-дослідницькі завдання.

У 3-4 класах домашні завдання повинні обов'язково фіксуватись у журнал.

Також під час вихідних та святкових днів домашнє завдання не задається, тому і не фіксується у класному журналі.

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Ознайомитись з повним текстом наказу можна за посиланням.

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