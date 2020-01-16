Минобразования меняет рекомендации по ведению классного журнала: детали

Министерство образования Украины обновляет методические рекомендации по заполнению классного журнала в Новой украинской школе. Нововведения касаются учителей Новой украинской школы.

Соответствующий приказ подписала министр образования Анна Новосад, пишет Освіта ua.

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Документ в первую очередь касается классных руководителей и учителей, преподающих отдельные предметы.

Рекомендации изменились для классных журналов из языково-литературной и математической отрасли. Также это касается курса "Я исследую мир". Теперь оценивание учебных достижений учащихся должно проходить в вербальной форме. Итоговое оценивание фиксируется в свидетельстве достижений.

Также в классных журналах не записываются оценки за домашнее задание для первоклассников, ведь для детей этого возраста оно не предусмотрено.

Для второго класса домашние задания не являются обязательными, однако в журнал можно ставить оценки за творческие и поисково-исследовательские задания.

В 3-4 классах домашние задания должны обязательно фиксироваться в журнал.

Также во время выходных и праздничных дней домашнее задание не задается, поэтому и не фиксируется в классном журнале.

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Ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.

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