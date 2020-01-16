Минобразования меняет рекомендации по ведению классного журнала: детали
Министерство образования Украины обновляет методические рекомендации по заполнению классного журнала в Новой украинской школе. Нововведения касаются учителей Новой украинской школы.
Соответствующий приказ подписала министр образования Анна Новосад, пишет Освіта ua.
Важно: Обучение по-новому: чем отличается новая украинская школа от частной
Документ в первую очередь касается классных руководителей и учителей, преподающих отдельные предметы.
Рекомендации изменились для классных журналов из языково-литературной и математической отрасли. Также это касается курса "Я исследую мир". Теперь оценивание учебных достижений учащихся должно проходить в вербальной форме. Итоговое оценивание фиксируется в свидетельстве достижений.
Также в классных журналах не записываются оценки за домашнее задание для первоклассников, ведь для детей этого возраста оно не предусмотрено.
Для второго класса домашние задания не являются обязательными, однако в журнал можно ставить оценки за творческие и поисково-исследовательские задания.
В 3-4 классах домашние задания должны обязательно фиксироваться в журнал.
Также во время выходных и праздничных дней домашнее задание не задается, поэтому и не фиксируется в классном журнале.
Важно: В украинских школах введут новый предмет: детали
Ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.
Какие особенности Новой украинской школы
- применять знания на практике;
- высказывать свое мнение;
- работать в команде;
- ни в коем случае не зубрить.