В украинских школах введут новый предмет: детали
Украинских школьников начнут обучать медиаграмотности. Новый предмет должен появиться в расписании учащихся 5-9 классов Новой украинской школы.
Нововведение представят общественности в следующем году весной, об этом рассказала министр образования Анна Новосад журналистам УНН.
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Я считаю, что определенная информационная гигиена является сверхважной компетентностью, которой должен обладать каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы,
– объяснила Анна Новосад.
Чиновница объяснила, что государственный стандарт еще не утвержден, поэтому может измениться. Медиаграмотность в виде предмета должна появиться у учеников реформированной средней школы (5-9 класс).
Произойдет это в 2022 году, когда Новая украинская школа распространится на 5-9 классы, которые будут обучаться по новой программе.
Что такое Новая украинская школа? Название реформы украинской школы, введенной в сентябре 2019 года. Пока что реформа начала работать только в младших классах.
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Каковы отличия в Новой украинской школы от старой?
- применять знания на практике;
- высказывать свое мнение;
- работать в команде;
- ни в коем случае не зубрить.