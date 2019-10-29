Новая украинская школа изменит метод изучения иностранных языков

Министерство образования вводит системный подход к изучению иностранных языков в Новой украинской школе. Разработать план помогали министерству представители иностранных институтов в Украине.

Заседание провели во вторник, 29 октября, сообщает "Интерфакс-Украина"

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Недостаточно изменить только стандарты, внести точечные изменения в программу, подготовить новые учебники с новыми подходами или провести какие-то тренинги для учителей,

– заявила представительница Минобразования Оксана Коваленко.

По словам Оксаны Коваленко, только системная реализация всех пунктов будет давать результат.

Важнейшей проблемой, которую надо решить, это подготовка квалифицированных учителей. Именно обучение вчерашних выпускников вузов будут внедрять в ближайшее время. Помочь освоить современные технологии, подходы и методика преподавания иностранных языков, которые являются единственными во всем мире должны иностранные специалисты.

Британский совет уже подготовил 17 тысяч учителей английского языка в соответствии с новой методологией в сотрудничестве с коллегами из Французского института и Гете-института Goethe-Institut (Германия).

Представитель Франции Фабрис Пето рассказал, что самым важным в реформе школы является именно потребности детей, а не целые министерства или еще кого-то.

Какие ключевые принципы Новой украинской школы?

применять знания на практике;

высказывать свое мнение;

работать в команде;

ни в коем случае не зубрить.

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Кто уже испытал на себе результаты реформы школы?