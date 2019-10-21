У украинских учителей появятся супервизоры
Министерство образования и науки разработало нововведение для "новой украинской школы". Учителя будут получать профессиональную поддержку от супервизоров.
Целью таких изменений является повышение квалификации учителей, говорится в документе Минобразования от 18 октября 2019 года.
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По словам министра образования Анны Новосад, супервизоры будут помогать учителям преодолевать профессиональные трудности, противодействовать стрессу, предотвращать профессиональное выгорание и укреплять положительную самооценку. Супервизоры не будут осуществлять проверку работы учителя или контролировать его.
Супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом,
– рассказала Анна Новосад.
Осуществлять супервизию будут подготовленные специалисты. Их будут готовить 311 тренеров, которые пройдут обучение уже в этом году.
Кто может стать супервизором?
- бывшие учителя;
- работники заведений последипломного педагогического образования;
- методисты;
- эксперты;
- директора школ.
Ключевые функции супервизора:
- консультативная;
- наставническая;
- функция модератора.
Что такое супервизия?Супервизия – это решение профессиональных проблем, возникающих в работе с людьми, путем обсуждения этой проблемы с осведомленным коллегой или наставником.
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