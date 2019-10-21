У украинских учителей появятся супервизоры

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Реформа школы успешно продолжается
Реформа школы успешно продолжается / НУШ

Министерство образования и науки разработало нововведение для "новой украинской школы". Учителя будут получать профессиональную поддержку от супервизоров.

Целью таких изменений является повышение квалификации учителей, говорится в документе Минобразования от 18 октября 2019 года.

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По словам министра образования Анны Новосад, супервизоры будут помогать учителям преодолевать профессиональные трудности, противодействовать стрессу, предотвращать профессиональное выгорание и укреплять положительную самооценку. Супервизоры не будут осуществлять проверку работы учителя или контролировать его.

Супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом,
– рассказала Анна Новосад.

Осуществлять супервизию будут подготовленные специалисты. Их будут готовить 311 тренеров, которые пройдут обучение уже в этом году.

Кто может стать супервизором?

  • бывшие учителя;
  • работники заведений последипломного педагогического образования;
  • методисты;
  • эксперты;
  • директора школ.

Ключевые функции супервизора:

  • консультативная;
  • наставническая;
  • функция модератора.

Что такое супервизия?Супервизия – это решение профессиональных проблем, возникающих в работе с людьми, путем обсуждения этой проблемы с осведомленным коллегой или наставником.

Теги: Реформа образования Школа Ганна Новосад Учеба Министерство образования Украины
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