У украинских учителей появятся супервизоры

Министерство образования и науки разработало нововведение для "новой украинской школы". Учителя будут получать профессиональную поддержку от супервизоров.

Целью таких изменений является повышение квалификации учителей, говорится в документе Минобразования от 18 октября 2019 года.

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По словам министра образования Анны Новосад, супервизоры будут помогать учителям преодолевать профессиональные трудности, противодействовать стрессу, предотвращать профессиональное выгорание и укреплять положительную самооценку. Супервизоры не будут осуществлять проверку работы учителя или контролировать его.

Супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом,

– рассказала Анна Новосад.

Осуществлять супервизию будут подготовленные специалисты. Их будут готовить 311 тренеров, которые пройдут обучение уже в этом году.

Кто может стать супервизором?

бывшие учителя;

работники заведений последипломного педагогического образования;

методисты;

эксперты;

директора школ.

Ключевые функции супервизора:

консультативная;

наставническая;

функция модератора.

Что такое супервизия?Супервизия – это решение профессиональных проблем, возникающих в работе с людьми, путем обсуждения этой проблемы с осведомленным коллегой или наставником.