Нова українська школа змінить метод вивчення іноземних мов

Міністерство освіти запроваджує системний підхід щодо вивчення іноземних мов у Новій українській школі. Розробити план допомагали міністерству представники іноземних інституцій в Україні.

Спільне засідання провели у вівторок, 29 жовтня, повідомляє "Інтерфакс Україна"

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Недостатньо змінити тільки стандарти, внести точкові зміни до програми, підготувати нові підручники з новими підходами або провести якісь тренінги для вчителів,

– заявила представниця Міносвіти Оксана Коваленко.

За словами Оксани Коваленко, лише системна реалізація всіх пунктів даватиме результат.

Найважливішою проблемою, яку треба вирішити, це підготовка кваліфікованих вчителів. Саме вишкіл вчорашніх випускників вишів впроваджуватимуть найближчим часом. Допомогти освоїти сучасні технології, підходи й методику викладання іноземних мов, які є єдиними в усьому світі повинні іноземні фахівці.

Британська рада вже підготувала 17 тисяч вчителів англійської мови відповідно до нової методології у співпраці з колегами з Французького інституту та Гете-інституту Goethe-Institut (Німеччина).

Представник Франції Фабріс Пето розповів, що найважливішим у реформі школи є саме потреби дітей, а не цілі міністерства чи ще когось.

Які ключові принципи Нової української школи?

застосовувати знання на практиці;

висловлювати свою думку;

працювати у команді;

ні в якому разі не зубрити.

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Хто вже відчув на собі результати реформи школи?