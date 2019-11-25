В українських школах запровадять новий предмет: деталі
Українських школярів почнуть навчати медіаграмотності. Новий предмет повинен з’явитись в учнів 5-9 класів Нової української школи.
Нововведення презентують громадськості навесні наступного року, про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад журналістам УНН .
До слова: Нова українська школа змінить метод вивчення іноземних мов
Я вважаю, що певна інформаційна гігієна є надважливою компетентністю, якою повинен володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти і також будемо прописувати через освітні програми,
– пояснила Ганна Новосад.
Посадовиця пояснила, що державний стандарт ще не затверджений, тож може змінитись. Медіаграмотність у вигляді предмету повинна з’явитись в учнів реформованої середньої школи (5-9 клас).
Станеться це в 2022 році, коли Нова українська школа пошириться на 5-9 класи, які навчатимуться за нової програмою.
Що таке Нова українська школа?Назва реформи української школи, запровадженої у вересні 2019 року. Поки що реформа почала працювати лише у молодших класах.
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Які відмінності в Нової української школи від старої?
- застосовувати знання на практиці;
- висловлювати свою думку;
- працювати у команді;
- ні в якому разі не зубрити.