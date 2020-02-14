Профспілка подає скаргу: новий закон дискримінує вчителів за віком

Профспілка освітян звернулась до Уповноваженого з прав людини із скаргою. На їхню думку новий закон "Про загальну середню освіту" містить дискримінацію вчителів за віком.

Про заяву йдеться на офіційному сайті профспілки працівників освіти та науки України.

До слова: У Міносвіти розробляють реєстр учнів та вчителів

Як повідомляє портал профспілки, згідно із законом, до 1 липня 2020 року засновники шкіл повинні розірвати безстрокові трудові договори з вчителями пенсійного віку. Закон дає змогу вчителям-пенсіонерам укладати угоди терміном на один рік. У разі незгоди роботи на умовах строкового трудового договору, працівників звільнятимуть.

На думку освітян профспілки, новий закон порушує Конституцію України.

Такі положення не відповідають нормам статей 24 і 43 Конституції України, оскільки мають дискримінаційний характер стосовно осіб, які досягли пенсійного віку, та обмежують їх право на працю за ознакою пенсійного віку,

– йдеться у зверненні.

Освітяни зазначають, що наслідком таких нововведень буде одночасне звільнення до 1 липня 2020 року понад 70 000 вчителів.

Скільки в Україні всього вчителів-пенсіонерів?Загалом в Україні працюють близько 400 тисяч педагогів. 16% з них досягли пенсійного віку.

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Що насправді передбачає закон "Про загальну середню освіту"?Закон передбачає не звільнення пенсіонерів, а зміну умов праці. Відтепер вчителі-пенсіонери за бажанням можуть продовжувати роботу у школі, але повинні підписати контракт терміном на один рік. Також можлива пролонгація угоди.