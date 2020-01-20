У Міносвіти розробляють реєстр учнів та вчителів

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад оголосила про плани створити реєстр учнів середніх шкіл. Також в майбутньому має з'явитись вичерпний список усіх вчителів.

Такі реєстри стали можливими після прийняття закону про середню освіту. Про це розповіла міністерка освіти Ганна Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За словами очільниці відомства, такий крок необхідний, щоб забезпечити доступ до освіти для усіх.

Ми зрозуміли, що, розвиваючи систему збору статистики, ми нарешті маємо підійти до створення реєстру учнів середньої освіти. Також критично важливо створити реєстр учителів,

– пояснила Ганна Новосад.

Вже у 2020 році міністерство освіти запустило нову систему збору статистики, правда поки лише в тестовому режимі. Тому зараз в планах побудувати модуль з реєстру учнів та вчителів. Зараз над цим починають працювати відповідні відділи міністерства.

Після створення реєстру, його використовуватимуть для жеребкування під час зарахування дітей до школи.

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Скільки всього в Україні вчителів та учнів?За приблизними даними, зараз в українських школах працюють понад 406 тисяч педагогів та навчається близько 3 мільйони 840 тисяч школярів.