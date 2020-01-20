В Минобразования разрабатывают реестр учеников и учителей

Министр образования и науки Украины Анна Новосад объявила о планах создать реестр учащихся средних школ. Также в будущем должен появиться исчерпывающий список учителей.

Такие реестры стали возможными после принятия закона о среднем образовании. Об этом рассказала министр образования Анна Новосад в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам главы ведомства, такой шаг необходим, чтобы обеспечить доступ к образованию для всех.

Мы поняли, что, развивая систему сбора статистики, мы наконец должны подойти к созданию реестра учеников среднего образования. Также критически важно создать реестр учителей,

– объяснила Анна Новосад.

Уже в 2020 году Министерство образования запустило новую систему сбора статистики, правда пока только в тестовом режиме. Поэтому сейчас в планах построить модуль из реестра учеников и учителей. Сейчас над этим начинают работать соответствующие отделы министерства.

После создания реестра, его будут использовать для жеребьевки при зачислении детей в школу.

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Сколько всего в Украине учителей и учеников?Согласно приблизительным данным, сейчас в украинских школах работают более 406 тысяч педагогов и обучается около 3 миллионов 840 тысяч школьников.