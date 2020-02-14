Профсоюз подает жалобу: новый закон дискриминирует учителей по возрасту

Профсоюз работников образования обратился к Уполномоченному по правам человека с жалобой. По их мнению, новый закон "Об общем среднем образовании" содержит дискриминацию учителей по возрасту.

О заявлении говорится на официальном сайте профсоюза работников образования и науки Украины.

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Как сообщает портал профсоюза, согласно закону, до 1 июля 2020 года основатели школ должны разорвать бессрочные трудовые договоры с учителями пенсионного возраста. Закон позволяет учителям-пенсионерам заключать соглашения сроком на один год. В случае несогласия работы на условиях срочного трудового договора, работников будут увольнять.

По мнению педагогов профсоюза, новый закон нарушает Конституцию Украины.

Такие положения не соответствуют нормам статей 24 и 43 Конституции Украины, поскольку имеют дискриминационный характер в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, и ограничивают их право на труд по признаку пенсионного возраста,

– говорится в обращении.

Педагоги отмечают, что следствием таких нововведений будет одновременное увольнение до 1 июля 2020 года более 70 тысяч учителей.

Сколько в Украине всего учителей-пенсионеров?Всего в Украине работают около 400 тысяч педагогов. 16% из них достигли пенсионного возраста.

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Что на самом деле предусматривает закон "Об общем среднем образовании"?Закон предусматривает не увольнение пенсионеров, а изменение условий труда. Отныне учителя-пенсионеры по желанию могут продолжать работу в школе, но должны подписать контракт сроком на один год. Также возможна пролонгация соглашения.