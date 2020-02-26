В Киеве протестуют против Новосад: что требуют

26 февраля в Киеве под стенами министерства образования и науки Украины проходит протест за отставку главы МОН Анны Новосад. Протестующих собралось несколько десятков человек.

Также митингующих не устраивает новый закон "О среднем образовании".

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На протест вышли представители политической партии "Свобода", "Правый сектор" и организация "Христианский фронт".



Протестующие требовали отставки Новосад / фото: Андрей Костюк, 24 канал

По мнению протестующих, Новосад продвигает украинофобскую политику, и губительную для психики детей идеологию гендера, а также сексуальные извращения.

Этот министр выступает против семейных ценностей в школе. Она заявила, что школа должна быть “гендерно нейтральной” - воспитывать мальчиков, не как мальчиков, и девушек, не как девочек. Это же безумие и украинофобия,

- говорится в описании к событию на странице в фейсбук.

Также министеру вминяют финансирования немецкими коммунистами из фонда имени Белля.



Автором плаката является партия "Свобода" / Фото: Андрей Костюк, 24 канал

"Да украинской культуре - нет гендеру в школе" ," да стипендиям для всех, нет сокращению стипендий " - говорится на плакатах, которые держат люди под стенами Министерства

По поводу закона о среднем образовании митингующие заявляют, что в июле 2020 года запланировано увольнение 70 тысяч преподавателей. Также, по их словам, у учителей увеличится нагрузка, но зарплаты останутся на том же уровне.



Протест происходит в Киеве по адресу проспект Победы, 10 / фото: Андрей Костюк, 24 канал

Что на самом деле предлагает Анна Новосад, относительно гендерной политики в школах?

Глава МОН на своей странице в фейсбук объяснила, что некоторые учебники в украинских школах содержат дискриминацию по всем признакам, в том числе с гендерными. В частности, речь идет о факультативном курсе "Основы семьи", в котором говорится об опасности контрацепции и модели поведения для парней и девушек.

Верховная Рада уже попыталась однажды отменить закон, однако голосование провалили.

Закон призван заложить основу для реформы / инфографика: 24 канал

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Что предусматривает закон о Среднем образовании?

Закон предусматривает не массовое увольнение учителей, а изменение условий работы для педагогов-пенсионеров. Отныне учителя-пенсионеры по желанию могут продолжать работу в школе, но должны подписать контракт с руководством сроком на один год (сейчас педагоги имеют бессрочные контракты). Также возможна пролонгация сделки. Нововведения заработают с 1 июля 2020 года.



Заработные платы учителей по новому закону будут только расти, уменьшаться многочисленные надбавки. Такие изменения связаны с постоянными случаями манипуляций учителями со стороны руководства школы. Ожидается, что учителя будут более независимыми, когда будут иметь стабильную зарплату.



Также, сегодня министерство выплачивает учителям заработную плату, отталкиваясь от реального показателя загруженности. К тому же, закон предусматривает установление максимального количества детей в одном классе. В младшей школе до 24 школьников на один класс, а в старшей до 30.