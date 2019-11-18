В Україні з’являться експерти з оцінки індивідуальних потреб школярів: деталі
Працівники інклюзивно-ресурсних центрів пройшли курс щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вони вивчатимуть індивідуальні потреби дитини в навчанні.
Учасники тренінгу вивчали принципи використання Міжнародної класифікації функціонування здоров’я дітей та підлітків (МКФ), повідомляє пресслужба МОН.
Схоже: Як працює інклюзивна освіта в українських школах
Україна переходить на МКФ і це означає відхід від діагнозів та оцінку індивідуальних потреб дитини. Ми маємо розуміти, що люди, які мають однаковий діагноз, можуть мати різний вихідний рівень можливостей,
– розповіла генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Валентина Хіврич.
У міністерстві хочуть, щоб усі діти з особливими освітніми потребами отримали відповідні умови для навчання. Учасниками тренінгу були фахівці з Естонії та США.
Організатором тренінгу є Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ.
Детальніше про інклюзію в Україні: Що таке інклюзивна освіта і як вона функціонує в Україні
Що таке інклюзивно-ресурсні центри?
- центри створені для того, щоб батьки могли дізнатись рівень освітніх потреб своєї дитини;
- працівники центру дають оцінку та передають свій висновок у школи;
- адміністрація школи зобов’язана створити всі необхідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Де розташовані іклюзивно-ресурсні центри?Центри існують в усіх регіонах України. Адреси центрів можна переглянути тут.