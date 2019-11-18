В Україні з’являться експерти з оцінки індивідуальних потреб школярів: деталі

Працівники інклюзивно-ресурсних центрів пройшли курс щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Вони вивчатимуть індивідуальні потреби дитини в навчанні.

Учасники тренінгу вивчали принципи використання Міжнародної класифікації функціонування здоров’я дітей та підлітків (МКФ), повідомляє пресслужба МОН.

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Україна переходить на МКФ і це означає відхід від діагнозів та оцінку індивідуальних потреб дитини. Ми маємо розуміти, що люди, які мають однаковий діагноз, можуть мати різний вихідний рівень можливостей,

– розповіла генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Валентина Хіврич.

У міністерстві хочуть, щоб усі діти з особливими освітніми потребами отримали відповідні умови для навчання. Учасниками тренінгу були фахівці з Естонії та США.

Організатором тренінгу є Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ.

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Що таке інклюзивно-ресурсні центри?

центри створені для того, щоб батьки могли дізнатись рівень освітніх потреб своєї дитини;

працівники центру дають оцінку та передають свій висновок у школи;

адміністрація школи зобов’язана створити всі необхідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Де розташовані іклюзивно-ресурсні центри?Центри існують в усіх регіонах України. Адреси центрів можна переглянути тут.