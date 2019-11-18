В Украине появятся эксперты по оценке индивидуальных потребностей школьников: детали
Работники инклюзивно-ресурсных центров прошли курс по работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Они будут изучать индивидуальные потребности ребенка в обучении.
Участники тренинга изучали принципы использования Международной классификации функционирования здоровья детей и подростков (МКФ), сообщает пресс-служба МОН.
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Украина переходит на МКФ и это означает отход от диагнозов и оценку индивидуальных потребностей ребенка. Мы должны понимать, что люди, имеющие одинаковый диагноз, могут иметь разный исходный уровень возможностей,
– рассказала генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Валентина Хиврыч.
В министерстве хотят, чтобы все дети с особыми образовательными потребностями получили соответствующие условия для обучения. Участниками тренинга были специалисты из Эстонии и США.
Организатором тренинга является Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ.
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Что такое инклюзивно-ресурсные центры?
- центры созданы для того, чтобы родители могли узнать уровень образовательных потребностей своего ребенка;
- работники центра дают оценку и передают свой вывод в школы;
- администрация школы обязана создать все необходимые условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями.
Где расположены икклюзивно-ресурсные центры?Центры существуют во всех регионах Украины. Адреса центров можно посмотреть здесь.