Уряд призначив виконувача обов'язків міністра освіти: деталі

Тимчасове виконання обов'язків міністра освіти та науки України покладено на Юрія Полюховича. Посадовець працює в міністерстві з вересня 2019 року.

Про таке рішення Кабінету Міністрів пише пресслужба МОН.

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Юрій Полюхович з 11 вересня 2019 року працював заступником міністра освіти та науки Ганни Новосад та відповідав за сектор розвитку науки. Також з 2014 до 2016 року Полюхович був радником 9-го міністра освіти України Сергія Квіта.

Новопризначений виконувач обов'язків міністра підкреслив, що робитиме все можливе для злагодженої роботи відомства.

Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Для мене честь – виконувати обов'язки Міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції,

– розповів Юрій Полюхович.

Чому розглядаються кандидатури на посаду міністра освіти?4 березня 2020 року, Верховна Рада проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Новим очільником уряду став Денис Шмигаль.



Разом з Гончаруком парламент звільнив також попередню міністерку освіти Ганну Новосад. Вона займала цю посаду з серпня 2019 року. Де продовжить свою кар'єру Новосад поки невідомо.

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Скільки в Україні всього було міністрів освіти?За часів незалежності в українських урядах встигли попрацювати 11 міністрів освіти.