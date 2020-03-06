Ще попрацюємо разом, – Ганна Новосад пішла з посади міністра освіти

Ексочільниця міністерства освіти і науки України Ганна Новосад була звільнена з посади та сказала прощальне слово. Також вона записала відеозвернення.

Підсумки своєї роботи Ганна Новосад окреслила на своїй сторінці у фейсбук, а також у відеозверненні.

Читайте більше: Ганна Новосад: що відомо про ексочільницю Міносвіти та її роботу в уряді

За словами ексочільниці МОН, для неї було честю очолювати відомство. Також вона нагадала, що вперше потрапила на роботу до міністерства ще в лютому 2014 року.

Ці 6 років, з-поміж багатьох речей, навчили, що ключове для нашого успіху - сильні інституції. Сильне Міносвіти, зокрема. Я знаю, яким слабким було МОН у 2014, і яким є зараз. Відбудова була справою кількох команд, кількох міністрів. Вірю, що наступна команда збереже і примножить силу інституції. Міносвіти – це десятки і десятки крутих професіоналів. Люблю вас, друзі. Ще попрацюємо разом,

– написала Ганна Новосад на своїй сторінці у фейсбук.

Також Ганна Новосад записала відеозвернення, де підсумовує свою роботу у міністерстві. Ексміністерка підкреслила досягнення у розвитку вищої освіти, продовження реформи НУШ, а також початок змін у дошкільній освіті.

Також у відомстві підготували так звану "перехідну книгу МОН", яка повинна допомогти новому міністру зорієнтуватись перед початком роботи.

Читайте також: Ганна Новосад заявила, що йде у відставку через новий склад уряду, – ЗМІ

Що встигла зробити Ганна Новосад на посаді міністра освіти

розробити законопроєкт, щодо вищої освіти (прийнятий Верховною Радою та навіть підписаний президентом);

подати проєкти та акти щодо змін фінансування державного замовлення у вищих навчальних закладах;

застосувала нову формулу фінансування освіти, за якою 80% бюджету університети отримуватимуть для базових витрат, а решту грошей розподілятимуться залежно від роботи вишів;

дати старт реформі дошкільної освіти;

презентувати новий стандарт середньої освіти;

почати реформу професійної освіти;

розширити можливості для науковців.

Відеозвернення Ганни Новосад – дивитись відео: