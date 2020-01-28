259 мільйонів на реформу: Новосад розповіла як зміниться професійна освіта

Міністерство освіти планує створити єдину систему професійних коледжів, а також модернізувати їх. Річний бюджет збільшено в понад 5 разів.

Про реформу розповіла міністерка освіти Ганна Новосад в ефірі радіо НВ.

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За словами посадовиці, у 2020 році в бюджеті передбачено 259 мільйонів гривень на реформу професійної освіти.

Дві речі, які ми хочемо зробити у 2020 році. Ми хочемо зробити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозумілою і вступникам, учням, які в них навчаються, і роботодавцям. І друге – ми як уряд будемо інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів,

– пояснила Ганна Новосад.

За словами міністерки, нормативна база для передачі грошей в регіони майже завершена. Проте уряд всіляко заохочує училища та коледжі залучати гроші від третіх сторін.

Хочемо рухатися спільно з областями і роботодавцями у модернізації тих закладів, які потрібні на ринку… Однією з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, це залучення коштів від третіх сторін,

– розповіла міністерка освіти.

За словами очільниці відомства, у 2019 році на модернізацію училищ було виділено лише 50 мільйонів гривень.

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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.