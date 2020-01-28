259 миллионов на реформу: Новосад рассказала как изменится профессиональное образование

Министерство образования планирует создать единую систему профессиональных колледжей, а также модернизировать их. Годовой бюджет увеличен в более чем 5 раз.

О реформе рассказала министр образования Анна Новосад в эфире радио НВ.

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По словам чиновницы, в 2020 году в бюджете предусмотрено 259 миллионов гривен на реформу профессионального образования.

Две вещи, которые мы хотим сделать в 2020 году. Мы хотим сделать единую систему профессиональных колледжей, которая будет понятной и абитуриентам, ученикам, которые в них учатся, и работодателям. И второе – мы как правительство будем инвестировать системно в модернизацию этих профессиональных колледжей,

– объяснила Анна Новосад.

По словам министра, нормативная база для передачи денег в регионы почти завершена. Однако правительство всячески поощряет училища и колледжи привлекать деньги от третьих лиц.

Хотим двигаться совместно с областями и работодателями в модернизации тех заведений, которые востребованы на рынке... Одним из условий, которые мы ставим областям для получения этих денег, это привлечение средств от третьих сторон,

– рассказала министр образования.

По словам главы ведомства, в 2019 году на модернизацию училищ было выделено лишь 50 миллионов гривен.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.