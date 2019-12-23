В Украине проведут масштабный аудит училищ

В 2020 году более 740 учреждений профессионального образования пройдут аудит. Цель – улучшить систему профессиональных училищ в Украине.

Министерство образования составит карту заведений профобразования и определит лучшие из них, пишет пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министерства образования Петра Коржевского, аудит нужен, чтобы иметь объективное положение дел в профессиональном образовании.

Поставив всех в одинаковые условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся,

– пояснил Петр Коржевский.

Планируется проведение аудита в два этапа – сначала состоится анкетирование заведений, а позже региональные обсуждения.

Заместитель министра образования также сообщил, что уже есть определенные наработки по анкете. В частности, там будет информация о самом заведении, состоянии помещений, имеющемся оборудовании, количестве учащихся и педагогов, трудоустройстве выпускников и так далее.

Стартует аудит уже в январе 2020 года

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?

По состоянию на 2018 год, в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.