В Україні проведуть масштабний аудит училищ

В 2020 році понад 740 закладів професійної освіти пройдуть аудит. Мета – покращити систему професійних училищ в Україні.

Міністерство освіти складе карту закладів профосвіти та визначить кращі з них, пише пресслужба МОН.

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За словами заступника міністерки освіти Петра Коржевського, аудит потрібен, щоб мати об’єктивний стан справ у професійній освіті.

Поставивши усіх в однакові умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш спроможних та ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим управлінцям щодо організації роботи мережі. Як результат, конкурентні заклади зможуть отримувати більше ресурсів для розвитку і підготовки учнів,

– пояснив Петро Коржевський.

Планується проведення аудиту у два етапи – спочатку відбудеться анкетування закладів, а пізніше регіональні обговорення.

Заступник міністерки освіти також повідомив, що вже є певні напрацювання щодо анкети. Зокрема, там буде інформація про сам заклад, стан приміщень, наявне обладнання, кількість учнів та педагогів, працевлаштування випускників і так далі.

Стартує аудит вже у січні 2020 року

До слова: У Міносвіти розповіли, коли в Україні завершиться реформа училищ

Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.