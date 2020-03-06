Еще поработаем вместе, – Анна Новосад ушла с должности министра образования: видео

Экс-руководительница министерства образования и науки Украины Анна Новосад была уволена с должности и сказала прощальное слово. Также она записала видео-обращение.

Итоги своей работы Анна Новосад очертила на своей странице в фейсбук, а также в видео-обращении.

Читайте больше: Анна Новосад: что известно об экс-руководительнице Минобразования и ее работе в правительстве

По словам экс-руководительницы МОН, для нее было честью возглавлять ведомство. Также она напомнила, что впервые попала на работу в министерство еще в феврале 2014 года.

Эти 6 лет, из многих вещей, научили, что ключевое для нашего успеха – сильные институты. Сильное Минобразования, в частности. Я знаю, каким слабым было МОН в 2014 году, и каким является сейчас. Восстановление было делом нескольких команд, нескольких министров. Верю, что следующая команда сохранит и приумножит силу институты. Минобразования – это десятки и десятки крутых профессионалов. Люблю вас, друзья. Еще поработаем вместе,

– написала Анна Новосад на своей странице в фейсбук.

Также Анна Новосад записала видео-обращение, в котором подытоживает свою работу в министерстве. Экс-министр подчеркнула достижения в развитии высшего образования, продолжения реформы НУШ, а также начало изменений в дошкольном образовании.

Также в ведомстве подготовили так называемую "переходную книгу МОН", которая должна помочь новому министру сориентироваться перед началом работы.

Читайте также: Анна Новосад заявила, что уходит в отставку из-за нового состава правительства, – СМИ

Что успела сделать Анна Новосад в должности министра образования

разработать законопроект о высшем образовании (принят Верховной Радой и даже подписан президентом);

подать проекты и акты об изменениях финансирования государственного заказа в высших учебных заведениях;

применила новую формулу финансирования образования, по которой 80% бюджета университеты будут получать для базовых расходов, а остальные деньги будут распределяться в зависимости от работы вузов;

дать старт реформе дошкольного образования;

представить новый стандарт среднего образования;

начать реформу профессионального образования;

расширить возможности для ученых.

Видео-обращение Анны Новосад – смотреть видео: