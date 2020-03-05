Минобразования предлагает новый государственный стандарт для школьного образования: детали

Министерство образования и науки разработало проект нового Государственного стандарта базового среднего образования. Документ предусматривает, что должен знать ученик в XXI веке.

Проект пока на общественном обсуждении, пишет пресс-служба МОН.

Вас заинтересует: В Украине определили 100 лучших школ – список

По словам Анны Новосад, теперь у учителей будут конкретные требования к тому, что должен знать ученик в 5-9 классах.

Теперь учителя имеют очень конкретные требования к тому, что ребенок должен знать, при этом мы оставляем учителю полную свободу в выборе учебных инструментов. Этот стандарт станет органической частью реформы "Новая украинская школа", которая уже в 2022 году коснется базового среднего образования,

– рассказала экс-глава МОН.

Какими компетентностями должны овладеть учащиеся в средней школе (5-9 классы)

математическая,

экологическая,

информационно-коммуникационная,

культурная,

свободное владение государственным языком,

способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках,

компетентности в области естественных наук, техники и технологий,

инновационность,

обучения в течение жизни,

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, морали, справедливости, равенства, свободы, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, нетерпимости к проявлениям коррупции,

предприимчивость и финансовая грамотность.

От этого документа будут отталкиваться при разработке детальных школьных планов.

Читайте также: В украинских школах введут обновленный предмет

Проект также определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся и проясняет смысл и структуру общего среднего образования. Он устанавливает почасовое соотношение между образовательными областями по годам обучения, а также ставит предельную недельную нагрузку на детей.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Сколько в Украине всего школ?Всего на территории Украины работает почти 17 тысяч школ.