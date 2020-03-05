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Минобразования предлагает новый государственный стандарт для школьного образования: детали

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Министерство образования и науки разработало проект нового Государственного стандарта базового среднего образования. Документ предусматривает, что должен знать ученик в XXI веке.

Проект пока на общественном обсуждении, пишет пресс-служба МОН.

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По словам Анны Новосад, теперь у учителей будут конкретные требования к тому, что должен знать ученик в 5-9 классах.

Теперь учителя имеют очень конкретные требования к тому, что ребенок должен знать, при этом мы оставляем учителю полную свободу в выборе учебных инструментов. Этот стандарт станет органической частью реформы "Новая украинская школа", которая уже в 2022 году коснется базового среднего образования,
– рассказала экс-глава МОН.

Какими компетентностями должны овладеть учащиеся в средней школе (5-9 классы)

  • математическая,
  • экологическая,
  • информационно-коммуникационная,
  • культурная,
  • свободное владение государственным языком,
  • способность общаться на родном (при отличии от государственного) и иностранных языках,
  • компетентности в области естественных наук, техники и технологий,
  • инновационность,
  • обучения в течение жизни,
  • гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, морали, справедливости, равенства, свободы, прав человека, благополучия и здорового образа жизни, нетерпимости к проявлениям коррупции,
  • предприимчивость и финансовая грамотность.

От этого документа будут отталкиваться при разработке детальных школьных планов.

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Проект также определяет общий объем учебной нагрузки обучающихся и проясняет смысл и структуру общего среднего образования. Он устанавливает почасовое соотношение между образовательными областями по годам обучения, а также ставит предельную недельную нагрузку на детей.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Сколько в Украине всего школ?Всего на территории Украины работает почти 17 тысяч школ.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины Учителя Образование в Украине Школьники Учеба Школа
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