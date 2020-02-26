В украинских школах введут обновленный предмет

Отныне ученики школ будут изучать предмет, который называется "Защита Украины", ранее он назывался "Защита отечества". Содержание предмета тоже планируют изменить.

Об изменениях в школьной программе заявили в министерстве образования Украины, пишет пресс-служба МОН.

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По словам министра образования Анны Новосад, украинское образование долго наследовало советскую парадигму.

Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защиту Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача – улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ,

– отметила глава МОН.

Задачей предмета является предоставить учащимся старших классов базовые знания и умения для обороны государства.

Также Новосад пообещала основательные изменения и в учебниках, по которым будут обучаться учащиеся.

Именно для этого мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация займет несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно,

– пояснила министр.

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Что предусматривает курс "Защита отечества"?Это обязательный предмет для учащихся 10-11 классов. Школьники осваивают основы гражданской защиты, гуманитарного и международного права, а также военно-медицинскую подготовку.