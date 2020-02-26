В українських школах запровадять оновлений предмет

Відтепер учні шкіл вивчатимуть предмет, який має назву "Захист України", раніше він називався "Захист вітчизни". Зміст предмету теж планують змінити.

Про зміни у шкільній програмі заявили у міністерстві освіти України, пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки освіти Ганни Новосад, українська освіта довго наслідувала радянську парадигму.

Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл,

– зазначила очільниця МОН.

Завданням предмету є надати учням старших класів базові знання та уміння для оборони держави.

Також Новосад пообіцяла грунтовні зміни і у підручниках, за якими навчатимуться учні.

Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно,

– пояснила міністерка.

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Що передбачає курс "Захист вітчизни"?Це обов'язковий предмет для учнів 10-11 класу. Школярі опановують основи цивільного захисту, гуманітарного та міжнародного права, а також військово-медичну підготовку.