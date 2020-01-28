В українських школах пропонують запровадити новий обов'язковий предмет

Повноцінне вивчення правил дорожнього руху може стати обов'язковим предметом в українських школах. Пропонується навіть складання іспиту з ПДР в старших класах.

Таку пропозицію висунув заступник голови координаційної ради в Загальнонаціональному форумі з безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

До слова: В українських школах запровадять новий предмет: деталі

Повноцінне вивчення основ ПДР має стати обов'язковим предметом в наших школах. Причому не формальним – з обов'язковим складанням екзамену (заліку) в старших класах,

– написав Караваєв на своїй сторінці у фейсбук.

За його словами, такий крок зміг би забезпечити взаємоповагу на дорогах, а також допомогти велосипедистам-школярам плавно влитись в транспортний потік.

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Чи вивчаються ПДР в українських школах зараз?Так, в шкільній програмі передбачене вивчення правил дорожнього руху. Проте, вивчаються лише основи ПДР, та лише з позиції пішохода чи велосипедиста. Також в школах немає жодних іспитів з основ ПДР.