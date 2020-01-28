В украинских школах предлагают новый ввести обязательный предмет

Полноценное изучение правил дорожного движения может стать обязательным предметом в украинских школах. Предлагается сдача экзамена по ПДД в старших классах.

Такое предложение выдвинул заместитель председателя координационного совета в Общенациональном форуме по безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

К слову: В украинских школах введут новый предмет: детали

Полноценное изучение основ ПДД должно стать обязательным предметом в наших школах. Причем не формальным – с обязательной сдачей экзамена (зачета) в старших классах,

– написал Караваев на своей странице в фейсбук.

По его словам, такой шаг смог бы обеспечить взаимоуважение на дорогах, а также помочь велосипедистам-школьникам плавно влиться в транспортный поток.

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Изучают ли ПДД в украинских школах сейчас?Так, в школьной программе предусмотрено изучение правил дорожного движения. Однако, изучаются лишь основы ПДД и только с позиции пешехода или велосипедиста. Также в школах нет никаких экзаменов по основам ПДД.