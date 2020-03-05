Міносвіти пропонує новий державний стандарт для шкільної освіти: деталі
Міністерство освіти і науки розробило проєкт нового Державного стандарту базової середньої освіти. Документ передбачає, що має знати учень у XXI столітті.
Проєкт поки на громадському обговоренні, пише пресслужба МОН.
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За словами Ганни Новосад, тепер вчителі матимуть конкретні вимоги до того, що має знати учень в 5-9 класах.
Тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому ми лишаємо вчителю повну свободу у виборі навчальних інструментів. Цей стандарт стане органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти,
– розповіла ексочільниця МОН.
Які компетентності повинні опанувати учні в середній школі (5-9 класи)
- математична,
- екологічна,
- інформаційно-комунікаційна,
- культурна,
- вільне володіння державною мовою,
- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
- інноваційність,
- навчання впродовж життя,
- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
- підприємливість та фінансова грамотність.
Від цього документу відштовхуватимуться при розробці детальніших шкільних планів.
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Проєкт також визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та прояснює зміст і структуру загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, а також ставить граничне тижневе навантаження на дітей.
Ознайомитись з документом можна за посиланням.
Скільки в Україні всього шкіл?Загалом на території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.