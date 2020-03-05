Міносвіти пропонує новий державний стандарт для шкільної освіти: деталі

Міністерство освіти і науки розробило проєкт нового Державного стандарту базової середньої освіти. Документ передбачає, що має знати учень у XXI столітті.

Проєкт поки на громадському обговоренні, пише пресслужба МОН.

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За словами Ганни Новосад, тепер вчителі матимуть конкретні вимоги до того, що має знати учень в 5-9 класах.

Тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому ми лишаємо вчителю повну свободу у виборі навчальних інструментів. Цей стандарт стане органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти,

– розповіла ексочільниця МОН.

Які компетентності повинні опанувати учні в середній школі (5-9 класи)

математична,

екологічна,

інформаційно-комунікаційна,

культурна,

вільне володіння державною мовою,

здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,

інноваційність,

навчання впродовж життя,

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,

підприємливість та фінансова грамотність.

Від цього документу відштовхуватимуться при розробці детальніших шкільних планів.

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Проєкт також визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та прояснює зміст і структуру загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, а також ставить граничне тижневе навантаження на дітей.

Ознайомитись з документом можна за посиланням.

Скільки в Україні всього шкіл?Загалом на території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.