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Міносвіти пропонує новий державний стандарт для шкільної освіти: деталі

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Міністерство поки не затвердило остаточний план / Ben Mullins

Міністерство освіти і науки розробило проєкт нового Державного стандарту базової середньої освіти. Документ передбачає, що має знати учень у XXI столітті.

Проєкт поки на громадському обговоренні, пише пресслужба МОН.

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За словами Ганни Новосад, тепер вчителі матимуть конкретні вимоги до того, що має знати учень в 5-9 класах.

Тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому ми лишаємо вчителю повну свободу у виборі навчальних інструментів. Цей стандарт стане органічною частиною реформи “Нова українська школа”, яка вже у 2022 році торкнеться базової середньої освіти,
– розповіла ексочільниця МОН.

Які компетентності повинні опанувати учні в середній школі (5-9 класи)

  • математична,
  • екологічна,
  • інформаційно-комунікаційна,
  • культурна,
  • вільне володіння державною мовою,
  • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами,
  • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій,
  • інноваційність,
  • навчання впродовж життя,
  • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції,
  • підприємливість та фінансова грамотність.

Від цього документу відштовхуватимуться при розробці детальніших шкільних планів.

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Проєкт також визначає загальний обсяг навчального навантаження учнів та прояснює зміст і структуру загальної середньої освіти. Він встановлює погодинне співвідношення між освітніми галузями за роками навчання, а також ставить граничне тижневе навантаження на дітей.

Ознайомитись з документом можна за посиланням.

Скільки в Україні всього шкіл?Загалом на території України функціонує майже 17 тисяч шкіл.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ганна Новосад Міністерство освіти та науки України Вчителі Освіта в Україні Школярі Освіта Школа
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