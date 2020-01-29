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Минобразования модернизирует антарктическую станцию "Академик Вернадский"

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К станции снова приковано внимание / 24 канал

Министерство образования выделило 27 миллионов гривен на модернизацию украинской антарктической станции "Академик Вернадский". В 2018 году началась масштабная модернизация впервые за почти четверть века.

О выделении денег рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович, пишет пресс-служба МОН.

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По словам чиновника, обновление станции необходимо, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание в Антарктиде для наших ученых.

Сегодня антарктическая наука – это возможность для наших ученых, в частности молодых, проводить исследования мирового уровня, не эмигрируя за границу, оставаясь украинским ученым. Это окно возможностей, которых сейчас в Украине не так много, и государство пытается всячески это поддерживать. В частности, мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции,
– рассказал Юрий Полюхович.

Модернизацию осуществляют по двум направлениям:

  • обновление систем жизнеобеспечения (энергетика, отопление, водоснабжение, система управления отходами)
  • совершенствование технического обеспечения лабораторий (обновление приборов и их автоматизация)

Часть работ уже сделана в 2018-2019 годах.

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Что известно о станции "Академик Вернадский"?

  • расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова);
  • на станции круглогодично работает 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде;
  • функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".

Вспомнить Все. Антарктическая станция "Академик Вернадский" – смотрите видео:

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Юрий Полюхович Министерство образования Украины Наука Наука в Украине
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