Минобразования модернизирует антарктическую станцию "Академик Вернадский"
Министерство образования выделило 27 миллионов гривен на модернизацию украинской антарктической станции "Академик Вернадский". В 2018 году началась масштабная модернизация впервые за почти четверть века.
О выделении денег рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович, пишет пресс-служба МОН.
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По словам чиновника, обновление станции необходимо, чтобы обеспечить комфортное и безопасное пребывание в Антарктиде для наших ученых.
Сегодня антарктическая наука – это возможность для наших ученых, в частности молодых, проводить исследования мирового уровня, не эмигрируя за границу, оставаясь украинским ученым. Это окно возможностей, которых сейчас в Украине не так много, и государство пытается всячески это поддерживать. В частности, мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции,
– рассказал Юрий Полюхович.
Модернизацию осуществляют по двум направлениям:
- обновление систем жизнеобеспечения (энергетика, отопление, водоснабжение, система управления отходами)
- совершенствование технического обеспечения лабораторий (обновление приборов и их автоматизация)
Часть работ уже сделана в 2018-2019 годах.
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Что известно о станции "Академик Вернадский"?
- расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова);
- на станции круглогодично работает 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде;
- функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".
Вспомнить Все. Антарктическая станция "Академик Вернадский" – смотрите видео: