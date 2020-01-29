Міносвіти модернізує антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Міністерство освіти виділило 27 мільйонів гривень на модернізацію української антарктичної станції "Академік Вернадський". У 2018 році почалась масштабна модернізація вперше за майже чверть століття.

Про виділення грошей розповів заступник міністра освіти Юрій Полюхович, пише пресслужба МОН.

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За словами посадовця, оновлення станції необхідне, щоб забезпечити комфортне та безпечне перебування в Антарктиді для наших науковців.

Сьогодні антарктична наука – це можливість для наших вчених, зокрема молодих, проводити дослідження світового рівня, не емігруючи за кордон, залишаючись українським науковцем. Це вікно можливостей, яких наразі в Україні не так багато, і держава намагається всіляко це підтримувати. Зокрема, ми спромоглися й цього року профінансувати модернізацію нашої антарктичної станції,

– розповів Юрій Полюхович.

Модернізацію провадять за двома напрямами:

оновлення систем життєзабезпечення (енергетика, опалення, водопостачання, система управління відходами)

вдосконалення технічного забезпечення лабораторій (оновлення приладів та їхня автоматизація)

Частина робіт вже зроблена у 2018-2019 роках.

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Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?

розташована на острові Галіндез (архіпелаг Аргентинські острови);

на станції цілорічно працює 12 полярників. Їхнє завдання проводити наукові дослідження в Антарктиді;

функціонує з 1960-х років. До 1996 року була британською станцією під назвою "Фарадей".

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