Докторскую диссертацию по философии Буяк защитил еще в 2013 году. Расследование о плагиате обнародовал журналист Илья Лукаш.

Кстати говоря Шкарлетт стал первым проректором одного из украинских вузов

В диссертации нашли отрывки из рефератов

В расследовании говорится, что бывшая сотрудница вуза нашла в научной работе ректора на 400 страниц признаки плагиата. Координатор антиплагиатной платформы инициативы "Дисергейт" Светлана Благотелева-Волк утверждает, что в работе ректора имеются заимствования из контрольных и рефератов студентов.

Эксперт убеждает, что работа не имеет никакого научного смысла. Более того, по ее словам, она создана на основе фальсификаций. Кроме того, журналист привел заключение судебного эксперта Сергея Петренко, также подтвердившего плагиат.

Моменты плагиата

В диссертации Буяка нашли также совпадения с работами ученой из Мелитополя Власти Билогур, которая когда-то баллотировалась в депутаты от ОПЗЖ.

Еще более 10 страниц Буяк "заимствовал" из работы Ольги Гривы из Симферополя, которая сейчас работает в одном из университетов оккупированного Крыма.

Позиция ректора

Однако сам Буяк в интервью Илье Лукашу заявил, что его диссертация не является плагиатом. Он отмечает, что работу проверяли всеми антиплагиатными программами. Техническое совпадение с другими работами составило 5%.

Расследование о плагиате у ректора Буяка: видео

Проверка диссертации Лесного

К теме напомним, что нового главу МОН Оксена Лесного уже успели обвинить в плагиате. Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лесной защитил в 2012 году.

Лесной заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии. Поэтому он подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по качеству высшего образования. Министр сразу подчеркнул, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.