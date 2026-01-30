Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины. Что он предусматривает – читайте дальше.
Что предусматривает документ?
Документ определяет следующие виды нарушений академической добропорядочности:
отчуждение авторства;
академический плагиат;
приписывание авторства;
самоплагиат;
фабрикация;
фальсификация;
недобросовестное оценивание результатов обучения;
несамостоятельное выполнение задания;
неразрешенная помощь;
академический саботаж;
склонение к нарушению академической добропорядочности;
институциональные нарушения академической добропорядочности.
За нарушение академической добропорядочности предусматривают:
воспитательные меры (предупреждение);
привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности (повторное выполнение работы или оценивания, лишение стипендий и льгот, запрет участия в программах академической мобильности);
реагирование на нарушение академической добропорядочности в проведении конкурсов (запрет участия в конкурсах);
институциональные меры реагирования (отчисление с обучения или лишение научных степеней и званий).
В случае установления факта академического плагиата, фабрикации или фальсификации в квалификационной работе, на основе которой лицу присудили степень высшего образования, будут лишать соответствующей степени высшего образования.
Педагогам и научным работникам могут запретить руководить научными работами, участвовать в грантах или аттестациях, ограничить профессиональную деятельность. А привлеченные к академической ответственности в течение года не могут претендовать на получение педагогических или ученых званий.
Учебные заведения и научные учреждения, где обнаружат случаи недоброчесности, в случае системной бездеятельности могут потерять аккредитации или лицензию.
Напомним, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10392 об академической добропорядочности.
Что известно об обвинениях чиновников в плагиате?
- В апреле этого года заместителя министра образования и науки Андрея Витренко обвинили в плагиате из-за использования чужих научных работ без ссылок. Активисты обнаружили многочисленные случаи подмены источников и фальсификаций в статьях чиновника.
- Также обвинили в "двойном плагиате" в диссертациях нового заместителя Оксена Лисового – Николая Трофименко.
- Председателя Рады молодых ученых Национальной академии наук Украины Валерию Ковач также обвиняли ее даже временно отстранили от должности.
- Главу МОН Оксена Лисового через непродолжительное время после назначения на эту должность в марте 2023 года также обвинили в плагиате в диссертации. Лисовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени.
- За время председательства в МОН Лисового в Украине стало возможным отказаться от действующего ученого звания добровольно.
- В НАОКВО сообщили, что ни одного ученого в Украине в 2024 году не лишили ученой степени после подозрения в плагиате в диссертации. Всего в течение 2024 года Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования получило 49 сообщений о наличии академического плагиата или фальсификации в научной работе.