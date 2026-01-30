Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины. Что он предусматривает – читайте дальше.

Что предусматривает документ?

Документ определяет следующие виды нарушений академической добропорядочности:

отчуждение авторства;

академический плагиат;

приписывание авторства;

самоплагиат;

фабрикация;

фальсификация;

недобросовестное оценивание результатов обучения;

несамостоятельное выполнение задания;

неразрешенная помощь;

академический саботаж;

склонение к нарушению академической добропорядочности;

институциональные нарушения академической добропорядочности.

За нарушение академической добропорядочности предусматривают:

воспитательные меры (предупреждение);

привлечение к академической и/или дисциплинарной ответственности (повторное выполнение работы или оценивания, лишение стипендий и льгот, запрет участия в программах академической мобильности);

реагирование на нарушение академической добропорядочности в проведении конкурсов (запрет участия в конкурсах);

институциональные меры реагирования (отчисление с обучения или лишение научных степеней и званий).

В случае установления факта академического плагиата, фабрикации или фальсификации в квалификационной работе, на основе которой лицу присудили степень высшего образования, будут лишать соответствующей степени высшего образования.

Педагогам и научным работникам могут запретить руководить научными работами, участвовать в грантах или аттестациях, ограничить профессиональную деятельность. А привлеченные к академической ответственности в течение года не могут претендовать на получение педагогических или ученых званий.

Учебные заведения и научные учреждения, где обнаружат случаи недоброчесности, в случае системной бездеятельности могут потерять аккредитации или лицензию.

Напомним, что 18 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 10392 об академической добропорядочности.

