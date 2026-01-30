Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Що він передбачає – читайте далі.
Що передбачає документ?
Документ визначає такі види порушень академічної доброчесності:
відчуження авторства;
академічний плагіат;
приписування авторства;
самоплагіат;
фабрикація;
фальсифікація;
недоброчесне оцінювання результатів навчання;
несамостійне виконання завдання;
недозволена допомога;
академічний саботаж;
схиляння до порушення академічної доброчесності;
інституційні порушення академічної доброчесності.
За порушення академічної доброчесності передбачають:
виховні заходи (попередження);
притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);
реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);
інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).
У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на основі якої особі присудили ступінь вищої освіти, позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.
Педагогам і науковим працівникам можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. А притягнуті до академічної відповідальності упродовж року не можуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.
Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.
Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.
Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?
- У квітні цього року заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті через використання чужих наукових праць без посилань. Активісти виявили численні випадки підміни джерел і фальсифікацій у статтях посадовця.
- Також звинуватили у "подвійному плагіаті" у дисертаціях нового заступника Оксена Лісового – Миколу Трофименка.
- Голову Ради молодих вчених Національної академії наук України Валерію Ковач також звинувачували у плагіаті. ЇЇ навіть тимчасово відсторонили від посади.
- Очільника МОН Оксена Лісового через нетривалий час після призначення на цю посаду у березні 2023 року також звинуватили у плагіаті в дисертації. Лісовий віддав свою дисертацію на перевірку і заявив, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності. Згодом перевірку дисертації міністра призупинили, бо він відмовився від наукового ступеня.
- За час головування у МОН Лісового в Україні стало можливим відмовитися від чинного вченого звання добровільно.
- У НАЗЯВО повідомили, що жодного науковця в Україні у 2024 році не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації. Загалом впродовж 2024 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримало 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату або фальсифікації у науковій роботі.