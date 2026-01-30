Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Що він передбачає – читайте далі.

Що передбачає документ?

Документ визначає такі види порушень академічної доброчесності:

  • відчуження авторства;

  • академічний плагіат;

  • приписування авторства;

  • самоплагіат;

  • фабрикація;

  • фальсифікація;

  • недоброчесне оцінювання результатів навчання;

  • несамостійне виконання завдання;

  • недозволена допомога;

  • академічний саботаж;

  • схиляння до порушення академічної доброчесності;

  • інституційні порушення академічної доброчесності.

За порушення академічної доброчесності передбачають:

  • виховні заходи (попередження);

  • притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);

  • реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);

  • інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).

У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на основі якої особі присудили ступінь вищої освіти, позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.

Педагогам і науковим працівникам можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. А притягнуті до академічної відповідальності упродовж року не можуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.

Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.

Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.

Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?

  • У квітні цього року заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка звинуватили у плагіаті через використання чужих наукових праць без посилань. Активісти виявили численні випадки підміни джерел і фальсифікацій у статтях посадовця.
  • Також звинуватили у "подвійному плагіаті" у дисертаціях нового заступника Оксена Лісового – Миколу Трофименка.
  • Голову Ради молодих вчених Національної академії наук України Валерію Ковач також звинувачували у плагіаті. ЇЇ навіть тимчасово відсторонили від посади.
  • Очільника МОН Оксена Лісового через нетривалий час після призначення на цю посаду у березні 2023 року також звинуватили у плагіаті в дисертації. Лісовий віддав свою дисертацію на перевірку і заявив, що формуватиме в Україні нову культуру доброчесності. Згодом перевірку дисертації міністра призупинили, бо він відмовився від наукового ступеня.
  • За час головування у МОН Лісового в Україні стало можливим відмовитися від чинного вченого звання добровільно.
  • У НАЗЯВО повідомили, що жодного науковця в Україні у 2024 році не позбавили наукового ступеня після підозри у плагіаті в дисертації. Загалом впродовж 2024 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти отримало 49 повідомлень щодо наявності академічного плагіату або фальсифікації у науковій роботі.