Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Що він передбачає – читайте далі.

Дивіться також Зарплати зростуть: наукову сферу фінансуватимуть по-новому

Що передбачає документ?

Документ визначає такі види порушень академічної доброчесності:

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

За порушення академічної доброчесності передбачають:

виховні заходи (попередження);

притягнення до академічної та/або дисциплінарної відповідальності (повторне виконання роботи чи оцінювання, позбавлення стипендій і пільг, заборона участі в програмах академічної мобільності);

реагування на порушення академічної доброчесності у проведенні конкурсів (заборона участі в конкурсах);

інституційні заходи реагування (відрахування з навчання або позбавлення наукових ступенів і звань).

У разі встановлення факту академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації у кваліфікаційній роботі, на основі якої особі присудили ступінь вищої освіти, позбавлятимуть відповідного ступеня вищої освіти.

Педагогам і науковим працівникам можуть заборонити керувати науковими роботами, брати участь у грантах чи атестаціях, обмежити професійну діяльність. А притягнуті до академічної відповідальності упродовж року не можуть претендувати на отримання педагогічних чи вчених звань.

Заклади освіти й наукові установи, де виявлять випадки недоброчесності, у випадку системної бездіяльності можуть втратити акредитації чи ліцензію.

Нагадаємо, що 18 грудня 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 10392 про академічну доброчесність.

Дивіться також Гранти для підтримки молодих вчених та докторів наук збільшили

Що відомо про звинувачення посадовців у плагіаті?