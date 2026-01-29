Тобто, залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як фінансуватимуть сферу науки?

Базове фінансування за результатами атестації стає постійним складником державної підтримки науки. Його можуть використовувати для підвищення рівня оплати праці наукових працівників, оновлення наукової інфраструктури, розвитку установ, а також підтримки ініціативних наукових досліджень.

Раніше система фінансування науки в Україні будувалася на базових механізмах підтримки діяльності наукових установ. Обсяги фінансування визначали за кількістю ставок і площ та майже не враховували відмінності в ефективності наукової роботи, масштабах діяльності чи потенціалі розвитку окремих установ.

Так, раніше можливості для довгострокового планування, оновлення інфраструктури та запуску нових дослідницьких проєктів значно залежали від додаткових джерел фінансування, зокрема конкурсних програм і грантів.

Задля посилення зв'язку між результатами наукової діяльності та державною підтримкою, переглянули підхід до використання результатів державної атестації. Cаме вони стали основою для ухвалення рішень щодо обсягів і структури базового фінансування.

Як працює новий розподіл коштів?

Ключовим принципом розподілу є результати державної атестації. Під час визначення обсягу фінансування враховують також низку параметрів: від масштабу і розміру установи – до обсягу залучених зовнішніх коштів на дослідження, якості публікацій та частки молодих учених.

Фінансування не є рівномірно розподіленим: різні установи отримують різні ресурси, а пріоритет надають тим, хто демонструє вищі показники результативності. Базове фінансування спрямували установам груп А і Б.

Річний обсяг базового фінансування однієї установи коливається від кількох мільйонів до понад 100 мільйонів гривень залежно від результатів атестації та масштабів установи. Для окремих установ зростання фінансування може сягати 30 – 60% і більше, якщо порівняти з рівнем попереднього періоду.

Додаткове базове фінансування охоплює 156 наукових установ та 91 університет в усіх регіонах України, зокрема в прифронтових і прикордонних областях, а також переміщені заклади, для яких встановлені додаткові коефіцієнти підтримки.

На що спрямовують кошти?

У межах загального обсягу 3,28 мільярда гривень основну частину коштів спрямовують на підвищення рівня оплати праці наукових працівників результативніших установ і підрозділів шляхом встановлення відповідної надбавки за результатами атестації – близько 2 мільярдів гривень. Рівень фінансування на одного наукового чи науково-педагогічного працівника коливається від 2 до понад 10 тисяч гривень залежно від атестаційної групи, внеску структурного підрозділу в результат атестації та масштабу установи.

Окремим напрямом є модернізація лабораторій, обладнання та наукової інфраструктури – сюди надійде близько 20% фінансування, понад 500 мільйонів гривень.

Ще близько 300 мільйонів гривень передбачили на розвиток установ та їхніх структур підтримки наукової діяльності.

Підтримка найважливіших ініціативних наукових досліджень становить понад 100 мільйонів гривень у масштабі всієї системи.

На практиці це означає зростання заробітних плат у низці установ на 30 – 70%, вперше – можливість інвестувати в обладнання без прив'язки до грантів, а також створення умов для довгострокового планування розвитку найспроможніших установ та університетів,

– повідомили в МОН.

Як зросли гранти для підтримки молодих вчених та докторів наук?

Президент України Володимир Зеленський погодив нові норми щодо щорічних грантів молодим вченим та докторам наук. Вони отримуватимуть збільшені виплати. Про це вказано в Указі №81/2026 від 26 січня.

Відповідно до указу, мають заснувати щорічні гранти Президента України для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених: